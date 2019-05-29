 Новый глава СБУ предупредил об угрозе госбезопасности из-за запуска рынка электроэнергии, – СМИ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, соответствующее письмо от 29 мая получено в среду.

В документе отмечается, что информация, которой располагает СБУ, свидетельствует о неготовности отрасли к запуску энергорынка с 1 июля, поэтому своевременный старт реформы может привести к возникновению в отрасли кризисных процессов, нарушению стабильного и надежного функционирования объединенной энергосистемы, а также причинения значительного ущерба интересам потребителей и государства.

В письме, в частности приводится перечень неурегулированных вопросов, среди которых – неурегулированность источника компенсации цен на электроэнергию для населения, неготовность электронной платформы по организации аукционов по заключению двусторонних договоров между государственными энергогенерирующими компаниями и участниками рынка, неурегулированность механизма установления граничных цен на рынке двусторонних контрактов и балансирующем рынке, неготовность информационных платформ.

Также отмечается отсутствие порядка погашения задолженности, накопленной в оптовом рынке электроэнергии, отсутствие механизма гарантирования платежеспособности, в частности предприятия угольной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, проблемы с организацией работы Оператора рынка и Гарантированного покупателя.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 22 мая назначил своего друга и директора каомпании "Квартал 95" Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Ранее перенести новый оптовый рынок рекомендовал Всемирный банк, ЕБРР, представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине.

Подготовку к запуску рынка электрической энергии с 1 июля также раскритиковал Андрей Герус, советник по вопросам энергетики президента Владимира Зеленского.

В то же время Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не видит препятствий для запуска нового оптового рынка электрической энергии в предусмотренные законом сроки.

Комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности на заседании во вторник, 28 мая, не смог рассмотреть законопроекты о переносе запуска нового рынка э/э на три месяца. Народные депутаты Александр Домбровский (глава профильного Комитета ВР) и Лев Пидлисецкий 22 мая 2019 года зарегистрировали законопроект №10318 о переносе запуска нового оптового рынка э/э на три месяца – с 1 июля на 1 октября текущего года.

Народные депутаты Алексей Рябчин и Юрий Чижмарь 23 мая зарегистрировали законопроект о переносе запуска энергорынка на 9 месяцев.

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