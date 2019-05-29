 Зеленский собирает СНБО из-за проблем в угольной отрасли

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга на Львовщине, где в Сокольском районе на шахте "Лесная" в результате аварии погибли два горняка, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Произошло большое горе – мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах в отношении условий труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", – сказал Зеленский после посещения шахты.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

Президент также подчеркнул, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства.

"Уже принято решение выделить по 100 тысяч гривен", – отметил глава государства.

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Зеленский также пообещал, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Ранее во время посещения шахты президент выразил соболезнования семьям погибших горняков и пообщался с рабочими, которые пожаловались на задержки с выплатой зарплаты.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил члена своей команды бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сегодня, 28 мая.

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