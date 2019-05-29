 "Укрзализныця" заказала ремонт кондиционеров в вагонах по цене дороже новых

Об этом пишет "Залізниця без корупції", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Всего планируется отремонтировать 47 компрессоров серии 1П20 и 5М, которые входят в систему кондиционирования пассажирских вагонов. Работы должны быть выполнены в депо Мариуполя, Львова и Ужгорода.

Стоимость ремонта одного компрессора типа 1П20 обойдется железной дороге в 78,2 тыс. грн с НДС. Тогда как новый компрессор 1П20 стоит в розницу от 12 тыс. грн до 30 тыс. грн.

Было проведено два тендера и победителем обоих стала "Эко Тех Сервис" с самым дешевым предложением. Эта фирма была создана менее пяти месяцев назад – 29 декабря 2018 года.

Директором ООО "Эко Тех Сервис" с 25 марта этого года был назначен Кравцов Константин Викторович, который зарегистрирован в оккупированном Луганске. Он соучредитель фирмы вместе с киевлянином Виталием Волкодавом.

Константин Кравцов также указан директором компаний ООО "Восток-Инвест", ООО "Восток-Инвест Плюс", ООО "Донремдизель". Первые две фирмы имеют многомиллионные контракты с "Укрзализныцей".

ООО "Эко Тех Сервис" зарегистрировано в жилой шестнадцатиэтажке в столице, по улице Княжий Затон №2/30. Так как в адресе регистрации не указан номер квартиры или помещения, то найти фирму будет очень трудно.

Кроме того, по этому же адресу зарегистрированы еще 455 компаний.

При этом заказчик не требовал от участника предоставить справки о персонале и наличии квалифицированных работников, которые будут выполнять работы, или технической базе, поэтому неизвестно, имеет ли фирма собственный штат или производство.

В тендерной документации ООО "Эко Тех Сервис" указало, что компания уже якобы имеет опыт выполнения аналогичных услуг по ремонту систем кондиционирования пассажирских вагонов для казахской "КЗ-ЖОЛМАШ". Сумма сделки – чуть меньше $10 тыс.

Конкурентом ООО "Эко Тех Сервис" было ООО "НТП "Трансинвест", которое играет ключевую роль в поставке для "Укрзализныци" российских запчастей по завышенной цене.

Третьим участником обоих тендеров было ООО "Производственное предприятие "Компрессор" общество с ограниченной ответственностью" Юрия Малахова из Мелитополя Запорожской области. Фирма подала предложения на уровне ожидаемой цены железнодорожников. В ходе торгов ни одно предприятие не снижало цену.

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