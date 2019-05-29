 Google с завтрашнего дня закроет приложение YouTube Gaming

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что об этих планах стало известно еще в прошлом году, но точная дата была объявлена только сейчас.

Администрация сервиса заявляла, что дополнительное приложение для просмотра игрового контента вызвало "путаницу" среди любителей игр. Вместо него YouTube интегрировал сервис в свое основное приложение, запустив игровой раздел, который уже фактически заменил старое приложение Gaming.

На странице справки YouTube направляет всех оставшихся поклонников YouTube Gaming в этот новый игровой раздел. Также объединены подписки YouTube и Gaming, хотя люди, очевидно, потеряют список сохраненных игр.

"Мы запустили YouTube Gaming как отдельное приложение для геймеров, где мы опробовали новые функции, основываясь на отзывах игрового сообщества", - поясняется на странице.

Но в дальнейшем развитием игрового направления для заинтересованного сообщества планируется заниматься уже на страницах основного сайта YouTube.

Приложение YouTube Gaming было запущено в 2015 году. YouTube продвигал его как способ улучшить впечатления от прямых трансляций. Также в этом приложении не допускался ненужный контент для любителей игр. Кроме того, приложение стало своеобразным испытательным полигоном для таких функций, как членство в каналах и темный режим. Но, по словам компании, большинство пользователей по-прежнему смотрели игровые видео в основном приложении, а многие даже не понимали, для чего предназначено отдельное приложение Gaming. Его лучшие функции позже были перенесены на основную платформу, где их увидело гораздо больше людей.

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