 Зеленский сменил руководство Управления государственной охраны

Как передает БизнесЦензор, соответствующие указы №333/2019-№337/2019 от 29 мая обнародованы на сайте главы государства.

Президент также уволил с должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Владимира Дахновского и назначил вместо него доцента кафедры Национальной академии МВД, бывшего главу Института Управления госохраны Вячеслава Штучного.

Кроме того, Зеленский назначил заместителем начальника Управления государственной охраны - начальником Службы безопасности президента Максима Донца. Человек с такими же ФИО указан на сайте Верховной Рады как помощник главы партии "Укроп" депутата Тараса Батенко. Ранее он также был помощником депутата Игоря Палицы.

Как выяснил ранее Михаил Ткач, журналист программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), Донец ранее много лет работал личным охранником Игоря Коломойского.

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