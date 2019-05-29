 ЕЦБ заметил рост финансовых рисков в еврозоне

Об этом говорится в полугодовом докладе о финансовой стабильности, опубликованном Европейским центральным банком (ЕЦБ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше других под угрозой - государства и компании с высокими уровнями долга, отмечают в ЕЦБ.

Понижательные экономические риски остаются существенными, и волатильность финансовых рынков, отмеченная в начале этого года, показывает, каким образом неожиданное повышение стоимости финансирования может навредить странам и компаниям, имеющим крупный долг, говорится в докладе.

Прогноз ЕЦБ для банковской отрасли является довольно мрачным: эксперты Центробанка предупреждают, что рентабельность фининститутов, уже являющаяся более слабой по сравнению с международными конкурентами, останется ниже уровней, устраивающих инвесторов.

При этом аналитики Центробанка не считают, что причиной слабой рентабельности операций банков являются низкие процентные ставки, в том числе отрицательная ставка ЕЦБ по депозитам (минус 0,4% годовых).

По мнению аналитиков, вина лежит на самих банках, основными проблемами которых являются высокие расходы, ограниченная диверсифицированность источников выручки, а также длительное сохранение проблемных активов, особенно "плохих" кредитов.

В то же время эксперты ЕЦБ отмечают сохранение сильных показателей достаточности капитала европейских банков, что говорит об их способности справиться с потенциальными проблемами.

В докладе говорится об обеспокоенности Центробанка чрезмерными уровнями долговой нагрузки ряда государств, которым, вероятно, будет сложно рефинансировать долги в случае переоценки инвесторами рисков.

Зампредседателя ЕЦБ Луис де Гиндос, представлявший доклад, заявил, что ситуация вокруг Италии подчеркивает необходимость следования европейскими странами бюджетным нормам, действующим в ЕС.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия готовится инициировать дисциплинарную процедуру в отношении Италии в связи с тем, что страна не сумела в достаточной мере ограничить уровень госдолга. В результате Италии может грозить штраф на сумму порядка 3,5 млрд евро.

Рост напряженности в отношениях Рима и Еврокомиссии привел к увеличению спредов доходности облигаций Италии относительно других европейских государств, отметил Луис де Гиндос. При ослаблении напряженности, по его словам, спреды сужаются.

"Урок очевиден - очень важно уважать бюджетные правила", - заявил зампредседателя ЕЦБ.

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