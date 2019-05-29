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 Рада завтра рассмотрит отчет правительства Гройсмана

Верховная Рада в четверг, 30 мая, рассмотрит отчет Кабинета министров.

Об этом спикер парламента Андрей Парубий сообщил, закрывая пленарное заседание Верховной Рады в среду, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем иметь возможность завтра рассмотреть и отчет правительства", – сказал Парубий.

Ранее в среду парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде определиться путём голосования с заявлением об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.

По словам председателя комитета Руслана Князевича, Гройсман намерен принять участие в заседании Рады в четверг, 30 мая, на котором будет рассмотрено его заявление об отставке.

Как сообщалось, в ходе инаугурационной речи 20 мая президент Владимир Зеленский объявил о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и призвал Кабинет министров уйти в отставку.

В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман заявил о решении подать в отставку с занимаемого поста в среду, 22 мая.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129608
 
 
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