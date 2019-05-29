 Суд оправдал подозреваемого в растрате 500 миллионов топ-менеджера Фирташа

Об этом сообщает пресс-служба Group DF Дмитрия Фирташа, передает БизнесЦензор.

По мнению суда, в действиях Сивака отсутствовал состав преступления.

Согласно сообщению, ранее Соломенский рафонный суд Киева своим решением от 21 мая 2019 года признал незаконными действия НАБУ о проведении обысков и изъятии вещей и документов в деле по ЗТМК.

В свою очередь в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили о планах оспорить решение суда, а также указали на наличие свидетельств о получнии взяток судьями от подконтрольного Фирташу ООО "ЗТМК".

"Категорически не соглашаясь с таким приговором, прокурорами САП ближайшее время будет подготовлена апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции", – заявили в САП.

Как сообщалось, в марте Верховный суд направил на повторное рассмотрение в суд первой инстанции дело о возврате государству целостного имущественного комплекса (ЦИК) Запорожского титаномагниевого комбината (ЗТМК).

При этом Верховный Суд отменил решение Хозяйственного суда Запорожской области по иску САП в интересах государства к входящей в Group DF кипрской компании Tolexis Trading Limited о расторжении договора с Фондом госимущества (ФГИ) о создании ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК) на базе одноименного госпредприятия.

Напомним, 23 сентября 2016 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали директора ЗТМК Владимира Сивака по подозрению в растрате 492 млн грн компании-совладельца комбината Tolexis Trading Limited, которые должны были пойти на развитие предприятия, а были потрачены на погашение его долгов, что компания-инвестор должна была сделать самостоятельно.

Соломенский районный суд Киева арестовал Сивака и назначил залог 5 млн грн, который впоследствии был внесен.

Сивак возглавляет ООО ЗТМК с 2010 года, до этого он занимал должность заместителя председателя правления – коммерческого директора крупнейшего производителя кальцинированной соды в Украине – "Крымского содового завода ", подконтрольного Group DF Дмитрия Фирташа.

Напомним, ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51% уставного капитала) и кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%), которая связана с Дмитрием Фирташем.

Последняя обязалась уплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать $110 млн во внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм.

Однако, как выяснило следствие, большинство из привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн.

"Запорожский титано-магниевый комбинат" является единственным производителем губчатого титана в Европе.

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