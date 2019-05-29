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Все про:ГТС (156) сертификат (43) НКРЭКУ (641)

 НКРЭКУ предложила заранее провести сертификацию нового оператора ГТС

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила к общественному обсуждению изменения в порядок сертификации оператора газотранспортной системы, направленные на предоставление регулятору возможности принять в будущем решение о сертификации оператора с отсрочкой вступления в силу соответствующего документа до момента выполнения оператором обязательных дополнительных условий.

Соответствующий проект постановления был одобрен для обсуждения на заседании комиссии 29 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документ предлагает дополнить порядок осуществления процедуры сертификации разделом, согласно которому предварительное и окончательное решение о сертификации может содержать обязательные условия, невыполнение которых в определенные сроки может привести к отмене решения или переносу срока вступления его в силу.

Как сообщалось, Украина, следуя своим обязательствам в рамках договоров об Энергосообществе и ассоциации с ЕС, должна выполнить третий Энергопакет, выделив из "Нафтогаза" деятельность по транспортировке газа. Новый оператор газотранспортной системы для осуществления деятельности по транзиту должен получить сертификацию, подав соответствующую заявку НКРЭКУ и Секретариату Энергетического сообщества.

В начале февраля 2019 года АО "Укртрансгаз" в рамках реализации дорожной карты анбандлинга зарегистрировал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", необходимое для начала юридического отделения от НАК "Нафтогаз Украины" функций по транспортировке газа и условием для его сертификации.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129605
 
 
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