 Окружение Труханова сохранило монополию на въезд в Одесский порт

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на письмо Ассоциации в адрес руководства Мининфраструктуры, АМПУ, Антимонопольного комитета, ФГИ в Одесской области и мэра Одессы, передает БизнесЦензор.

"Недавно во многих СМИ было опубликовано обращение Ассоциации международных экспедиторов Украины (АМЭУ) к стивидорным компаниям Одесского морского порта о проблеме отсутствия свободного проезда автомобильного транспорта на территорию порта и его терминалов. В ответ на такое обращение наша ассоциация, от имени всех ее членов, считает необходимым отметить, что мы полностью согласны с позицией АМЭУ по этому вопросу и полностью разделяем их озабоченность и недовольство фактом отсутствия свободного въезда в Одесский порт, что приводит к значительному снижению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности порта. Стивидорные компании Одесского порта неоднократно поднимали этот вопрос перед руководством портовой отрасли и порта на многочисленных встречах, совещаниях, переговорах, впрочем, к сожалению, по состоянию на сегодня это не принесло никаких практических результатов, вследствие чего проблема отсутствия свободного въезда в порт сохраняет свою актуальность и еще больше обостряется с каждым днем, несмотря на решение Антимонопольного комитета Украины, принятые по этому поводу", - заявил почетный президент ассоциации "Стивидорных компаний Одесского порта" Юрий Губанков.

В декабре 2018 года "Евротерминал" по итогам ряда судебных процессов уплатил 5,4 млн грн штрафа, наложенного АМКУ.

"Евротерминал" эксплуатирует накопительную площадку на полях орошения, через которую грузовые машины попадают в Одесский морской торговый порт. С марта 2016 года, когда мэрия запретила фурам передвигаться по улицам города, компания стала единственным субъектом хозяйствования, через территорию которого, не нарушая правил дорожного движения, можно попасть в порт. За проезд взимается плата - по $17 с машины.

По мнению АМКУ, "Евротерминал" берет деньги за услуги, которые фактически не оказывает, то есть злоупотребляет монопольным положением, чем нарушает закон "О защите экономической конкуренции".

Компанию оштрафовали и обязали обеспечить возможность бесплатного проезда перевозчиков в Одесский морской порт.

В ответ компания "Евротерминал" заявила, что намерена построить контейнерный терминал площадью почти 12 га, а также подъездные железнодорожные пути в порту Одесса.

По словам Губанкова, стивидоры Одесского порта не могут решить описанную проблему, поскольку она выходит за пределы их компетенции и полномочий.

"Кроме того, насколько нам известно, Администрация Одесского морского порта с целью предотвращения ущемления интересов государственных предприятий и стивидорных компаний обращалась к городским властям по отводу земельного участка для обустройства альтернативного въезда на территорию порта, но этот вопрос не был положительно решен", - отмечает Губанков.

По его мнению, многолетнюю проблему могли бы решить специалисты Мининфраструктуры и АМПУ.

ООО "Евротерминал" зарегистрировано на кипрские компании "Нортингтон Холдингс Лимитед" и "Кравенплейт Лтд". Через первую из фирм бенефициаром выступает Павел Лисицын, связанный с Александром Жуковым и Александром Ангертом.

В 2001 году итальянская полиция задерживала Жукова по подозрению в незаконной торговле оружием. Его дочь Дарья является подругой жизни российского миллиардера Романа Абрамовича, которого считают одним из "кошельков" Владимира Путина.

Что касается Ангерта, итальянская полиция называла его членом международной преступной группировки, которым руководит бывший одессит Леонид Минин. По данным "Слидство.Инфо", охранником Минина ранее был мэр Одессы Геннадий Труханов, известный тогда как Генадиас Озопулос.

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