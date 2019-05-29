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 Total потребует возмещения убытков за поставки грязной российской нефти

Французская нефтегазовая компания Total будет добиваться компенсации убытков, связанных с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба", в результате которого объем производства на принадлежащем ей НПЗ Leuna в Германии сократился вдвое.

Об этом глава компании Патрик Пуянне сообщил акционерам, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reters.

"Нефтеперерабатывающий завод Leuna в Германии, расположенный в конце трубопровода ("Дружба"), работает на половину мощности", – сказал Пуянне.

По словам главы компании, затраты, связанные с загрязнением и очисткой, еще предстоит уточнить.

"Кто будет платить за очистку? Упоминается значительная сумма, около $15 за баррель. В настоящий момент все смотрят друг на друга в поисках ответственного", – сказал Пуянне, отвечая на вопросы акционеров.

"Мы будем добиваться возмещения понесенных потерь", – добавил глава Total.

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Как сообщалось, ранее европейские нефтяные гиганты Total и Eni сообщили российским контрагентам о заморозке платежей за апрельские поставки загрязненной хлорорганикой нефти Urals, транспортируемой по нефтепроводу "Дружба".

АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании также намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129585
 
 
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