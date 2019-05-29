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 В аэропорту "Киев" запустили в работу новую часть терминала А

Аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского запустил в работу новую часть международного терминала А.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор.

Новое крыло официально открыли 23 мая, однако несколько дней ушло на подготовку работы государственных служб.

Площадь расширенной части терминала составляет 9 500 кв. метров, а общая площадь комплекса после завершения работ - 23 700 кв. метров.

По словам совладельца управляющей Жулянами компании "Мастер-Авиа" Дениса Костржевского, пропускная способность терминала А на вылет выросла с 520 до 1040 пассажиров в час.

В новом крыле на первом этаже разместили 23 дополнительные стойки регистрации и шесть пунктов контроля на авиационную безопасность. На втором этаже размещены 12 стоек паспортного контроля и четыре выхода на посадку.

Торговые площади представлены магазинами Duty Free торговой марки Heinemann, оператором которых является компания "БФ Групп". Услуги общепита обеспечивают ресторан испанской кухни Bellota, ресторан украинской кухни Varenik Fly и фаст-фуды Market Plaza и WOG-кафе.

Проект расширения пропускной способности также включал строительство парковки перед новым крылом терминала, рассчитанной на размещение 135 автомобилей.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129583
 
 
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