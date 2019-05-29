 АМКУ предупредил о риске скачка цен на дизтопливо и автогаз из-за действий России

Как отмечает пресс-служба АМКУ, отечественные рынки бензинов, дизельного топлива и сжиженного газа являются импортозависимым, передает БизнесЦензор.

"Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию Украины из Республики Беларусь и Российской Федерации, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок горючего из указанных стран", – отмечается в сообщении.

При этом с 1 июня для вывоза из Российской Федерации на территорию Украины бензинов моторных, дизельного топлива и сжиженного газа необходимо получать разрешение в Министерстве экономического развития РФ.

"Это создает риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и может вызвать рост цен на топливо в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок", – указывают в АМКУ.

В свою очередь Антимонопольный комитет намерен следить за ситуацией с целью недопущения участниками рынка нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

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Как сообщалось, в апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводящее запрет на экспорт нефти в Украину, а также ограничивающее поставки российского угля и нефтепродуктов.

В частности, установлено, что поставки в Украину угля, бензина, дизтоплива, а также сжиженного газа с 1 июня будет осуществляться исключительно на основании разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития РФ. Ранее данный процесс контролировала Федеральная служба экспортного и технического контроля РФ.

По данным СМИ, крупнейшие поставщики российского дизельного топлива и сжиженного газа в Украину компании "Роснефть" и "Лукойл" начали процедуру получения разрешений на экспорт топлива в Министерстве экономики РФ, согласно постановлению российского правительства от 18 апреля.

В 2018 году из России в Украину было поставлено 2,71 млн тонн дизтоплива и 502,5 тыс. тонн сжиженного газа, что составило соответственно 42% и 29% от баланса рынка.

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