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 Новая украинская авиакомпания запустит регулярные рейсы из Львова в Афины

Украинская авиакомпания Jonika с 21 июля начнет выполнять регулярные рейсы из Львова в Афины (Греция).

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, рейсы будут выполняться еженедельно, по воскресеньям. Вылет из Львова планируется в 16:10, прилет в Афины – в 19:00. В обратном направлении вылет запланирован в 13:00, прилет – в 15:30 (по киевскому времени).

Как сообщалось, авиакомпания "Джоника" зарегистрировала свой первый самолет в реестре гражданских воздушных судов Украины в апреле 2018 года.

Сейчас флот компании состоит из двух самолетов Boeing 737.

Авиакомпания выполняет регулярные рейсы из аэропорта "Киев" (Жуляны) в Грецию и чартерные - в Турцию, Черногорию, Албанию и Болгарию.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129572
 
 
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