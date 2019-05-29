 Компания соратника Ляшко получит 600 миллионов за поставки пожарных машин

Об этом свидетельствуют результаты проведенного 27 мая аукциона в системе ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вторым участником торгов был официальный дилер Минского автозавода – ООО "Киевский республиканский автоцентр", который предлагал автомобили на аналогичном шасси МАЗ за 600,78 млн грн при ожидаемой сумме закупки почти 600,84 млн грн.

При этом оба участника торгов не снижали первоначальную цену в ходе аукциона.

Согласно условиям тендера, автомобили должны быть поставлены заказчику до 31 марта 2020 года.

Автоцистерна автомобиля базируется на шасси МАЗ с дизельным двигателем Weichai Power мощностью 275 кВт. Условия предусматривают предоплату в размере до 85% стоимости продукции в соответствии с календарным планом, в том числе на первом этапе до 68% от стоимости 57 автомобилей в течение июня текущего года, на втором – 100% за 35 авто в течение июля, на третьем – 100% за 28 авто в течение августа.

Как сообщалось, в мае 2018 года Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям по результатам тендера заказала ООО "Промышленная компания "Пожмашина" пожарно-спасательных автомобилей на 600,54 млн грн.

В 2017 году Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) также заказала ООО "Промышленная компания "Пожмашина" пожарно-спасательных автомобилей на 600,34 млн грн. При этом позднее ГосЧС судилась с "Пожмашиной" из-за срыва сроков поставки пожарных автомобилей по этому тендеру.

ООО "Промышленная компания "Пожмашина" зарегистрировано в Прилуцком районе Черниговской области, до октября 2018 года собственником была указан кипрская компания "Идехус лимитед", а бенефициаром – Олег Борщ, который шел в Черниговский облсовет от "Радикальной партии" Олега Ляшко. Сейчас Борщ указан директором "Пожмашины".

Теперь конечным бенфициром "Пожмашины" через британскую "Гартек Групп Лтд" указанг еще одни депутат-радикал Черниговского облсовета Олег Аверьянов. Он с июня 2015 по май 2016 года работал первым заместителем нынешнего главы ГосЧС Николая Чечеткина. Его помещения обыскивали в 2016 году в связи с тендером на поставку пожарной техники, однако дело против него до сих пор не в суде.

Напомним, в ноябре 2015 года правительство разрешило полную предоплату за пожарную технику на срок до шести месяцев, приняв соответствующие изменения в постановление "Об осуществлении предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства".

Бюджет на 2016 год был принят ночью 25 декабря 2015 года. Накануне принятия лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что его фракция не будет голосовать за бюджет. Однако после того, как по предложению нардепа от БПП Максима Курячего в проект бюджета внесли почти 400 млн грн на закупку пожарной техники, "радикалы" сразу проголосовали "за".

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