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 "Укрзализныця" совместно с IFC готовит проекты передачи в концессию вокзалов Жмеринки и Николаева

"Укрзализныця" при содействии Международной финансовой корпорации (IFC) разрабатывает проекты передачи в концессию вокзалов Жмеринки и Николаева.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Магистраль, передает БизнесЦензор.

"Есть два вокзала - Николаев и Жмеринка, по которым совместно с IFC готовятся пилотные проекты государственно-частного партнерства", - сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики АО "Укрзализныця" Антон Саболевский.

По его словам, рассматриваются три сценария: концессия на определенное количество лет, аренда или совместная деятельность без образования отдельного юридического лица.

По данным "Укрзализныци", убытки от деятельности вокзалов в 2018 году составили 405 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129568
 
 
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