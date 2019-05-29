 Хозсуд запретил готовить "Президент-Отель" к приватизации

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно определению суда от 24 апреля этого года, "Президент-Отель" требует от ФГИ расторгнуть договор с "Конкордом" и провести новый конкурс.

По мнению истца, договор является незаконным после того, как Кабинет министров в январе 2019 года новым распоряжением повторно включил "Президент-отель" в список объектов для приватизации.

Глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров много месяцев отказывается комментировать происходящее вокруг приватизации "Президент-Отеля".

Глава инвестгруппы Concorde Capital Игорь Мазепа в начале года отмечал, что "Президент-Отель" саботирует подготовку к приватизации, а Фонд госимущества также нарушает сроки заключенного с советником договора. Мазепа указывал, что полнота информации об объекте, поступившая по официальным каналам, оставляет желать лучшего: от "Президент-отеля" не получено и половины запрошенной информации, необходимой для анализа.

В то же время, по словам главы Concorde Capital, имеющейся информации достаточно для вывода о том, что ЧАО не занимается гостиничным бизнесом, а из-за заключенного в 2009 году 25-летнего договора аренды гостиничного комплекса, включающего саму гостиницу и прилегающую территорию, его главным источником доходов являются арендные платежи от частного оператора гостиницы.

"Сегодня наши юридический партнер компания Redcliffe Partners детально изучает этот договор аренды. В частности, возможность его расторжения. Наша цель – выставить на приватизационный конкурс не право владения договором аренды, а весь гостиничный бизнес", – заявил в конце января глава Concorde Capital.

Как сообщалось, в конце июля "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners стал советником по приватизации угольной компании "Краснолиманская", "Президент-отеля" и "Индара". При этом его утверждение по остальным двум компаниям задерживается из-за судебного спора Фонда государственного имущества с другими претендентами на советников.

Согласно проекту постановления правительства, имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", фиксированная часть вознаграждения советников составит 1,598 млн грн при условии полного выполнения условий договора, а в случае реализации объекта предусмотрено вознаграждение в размере 2% стоимости проданного пакета акций.

В соответствии с данным в системе раскрытия НКЦБФР, выручка ЧАО "Президент-Отель" в 2017 году сократилась на 14% – до 46,57 млн грн, тогда как чистая прибыль выросла в 2,5 раза – до 13,43 млн грн.

В отчетах ЧАО говорится, что во исполнение распоряжения Госуправления делами от 17 апреля 2009 года общество заключило договор аренды с ООО "Строительная компания "Квадр", по которому движимое и недвижимое имущество и другие инвентарные объекты, расположенные по адресу: ул. Госпитальная, 12, в Киеве предоставляются во временное пользование на срок 25 лет.

Выручка "Строительной компании "Квадр" в 2017 году сократилась на 6,2% – до 168,64 млн грн, а чистый убыток вырос на 5,6% – до 12,73 млн грн.

В Госреестре основным владельцем "Строительной компании "Квадр" числится кипрская "Фесанес Коммершл Лтд." – 91%, конечным бенефициаром которой указаны киприоты Тасос Пантели и Андреас Софоклеус. Еще 9% принадлежит одесскому ООО "Л.А.Р.К.", которым владеют Борис Кауфман и кипрская "Уайарес Энтерпрайсиз Лтд".

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