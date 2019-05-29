 "Нафтогаз" не смог взыскать долги компании Ахметова с "Киевтеплоэнерго"

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, "Нафтогаз" обратился в хозяйственный суд с иском к ПАО "Киевэнерго" (которое в дальнейшем изменило наименование на АО "Киевэнерго") о взыскании 97,24 млн грн задолженности по договору поставки природного газа.

Хозсуд при рассмотрении дела заменил ПАО "Киевэнерго" в качестве ответчика на КП "Киевтеплоэнерго", сославшись на нормы закона "О теплоснабжении".

Однако постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда решение местного хозяйственного суда отменено.

В итоге Кассационный хозсуд в составе Верховного Суда оставил без изменений решение апелляционной инстанции.

В частности, Верховный Суд решил, что взыскание долга с "Киевтеплоэнерго" на нового пользователя объектов теплового комплекса столицы "будет возложено чрезмерное бремя ответственности за долги другого лица".

Тажке Верховный Суд согласился с позицией апелляционной инстанции, что такое решение "будет иметь следствием противоправное лишение органа местного самоуправления (в том числе через создаваемые им коммунальные предприятия) права распоряжения своей собственностью и содержит признаки дискриминационного подхода в части определения юридического поведения сторон хозяйственных правоотношений".

Как сообщалось, в октябре 2018 года новосозданное коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подписало мировое соглашение и приняло на себя долг компании "Киевэнерго" Рината Ахметова перед "Нафтогазом" на 2,4 млрд грн.

При этом КП "Киевтеплоэнерго" отказалось стать правопреемником штрафов, начисленных на долги "Киевэнерго". Власти Киева отмечали, что вопросы по этим долгам будут решаться в судебном порядке.

Напомним, решение расторгнуть договор с "Киевэнерго" и вернуть тепловой комплекс общине киевские власти приняли в июне 2017 года. Для управления имуществом создали коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

Теплоэнергетический комплекс, который состоит из ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и еще около 100 тысяч объектов, 17 лет находился под управлением "Киевэнерго".

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