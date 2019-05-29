[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.34 29.3
 Энергетика, Корпоративные отношения
  546  0
Все про:Верховный Суд (102) Киев (1944) Киевэнерго (249) Нафтогаз (1704) Киевтеплоэнерго (97)

 "Нафтогаз" не смог взыскать долги компании Ахметова с "Киевтеплоэнерго"

Коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда отказала НАК "Нафтогаз Украины" в иске с требованием взыскать с коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" долги за газ, возникшие у его предшественника – "Киевэнерго" Рината Ахметова.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, "Нафтогаз" обратился в хозяйственный суд с иском к ПАО "Киевэнерго" (которое в дальнейшем изменило наименование на АО "Киевэнерго") о взыскании 97,24 млн грн задолженности по договору поставки природного газа.

Хозсуд при рассмотрении дела заменил ПАО "Киевэнерго" в качестве ответчика на КП "Киевтеплоэнерго", сославшись на нормы закона "О теплоснабжении".

Однако постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда решение местного хозяйственного суда отменено.

В итоге Кассационный хозсуд в составе Верховного Суда оставил без изменений решение апелляционной инстанции.

В частности, Верховный Суд решил, что взыскание долга с "Киевтеплоэнерго" на нового пользователя объектов теплового комплекса столицы "будет возложено чрезмерное бремя ответственности за долги другого лица".

Тажке Верховный Суд согласился с позицией апелляционной инстанции, что такое решение "будет иметь следствием противоправное лишение органа местного самоуправления (в том числе через создаваемые им коммунальные предприятия) права распоряжения своей собственностью и содержит признаки дискриминационного подхода в части определения юридического поведения сторон хозяйственных правоотношений".

Как сообщалось, в октябре 2018 года новосозданное коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подписало мировое соглашение и приняло на себя долг компании "Киевэнерго" Рината Ахметова перед "Нафтогазом" на 2,4 млрд грн.

При этом КП "Киевтеплоэнерго" отказалось стать правопреемником штрафов, начисленных на долги "Киевэнерго". Власти Киева отмечали, что вопросы по этим долгам будут решаться в судебном порядке.

Напомним, решение расторгнуть договор с "Киевэнерго" и вернуть тепловой комплекс общине киевские власти приняли в июне 2017 года. Для управления имуществом создали коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

Теплоэнергетический комплекс, который состоит из ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и еще около 100 тысяч объектов, 17 лет находился под управлением "Киевэнерго".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129549
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика"Нафтогаз" не смог взыскать долги компании Ахметова с "Киевтеплоэнерго"
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Администрация_Президента Волкер Курт ВР Данилюк Александр Зеленский Киев Россия Саакашвили СНБО
 
 
 
 
 
 вверх