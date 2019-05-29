 "Укравтодор" разработал программу ремонта дорог в бетоне с бюджетом 10 миллиардов в год

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Славомир Новак в ходе международной конференции UkrCemFor 2019, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы инициируем внедрение национальной программы восстановления дорог территориального значения, которую называли "Т-бетон". Для этого предлагаем правительству отдельно рассмотреть и принять программу с отдельным финансированием из бюджета в размере 10 млрд грн в год для восстановления дорог территориального значения по новой для Украины технологии – укладка укатываемого бетона", – сказал Новак.

По его словам, решить вопрос дорог между районными центрами в рамках Дорожного фонда практически невозможно, однако при условии надлежащего финансирования программы "всего за 3-4 года будет решен вопрос ремонта дорог территориального значения".

Как отметил глава "Укравтодора", технология укатываемого бетона объединяет преимущества асфальтобетона в части укладки и скорости введения в эксплуатацию, и цементобетона в части прочности и долговечности, однако использовать ее целесообразно в логистических терминалах, паркингах и промышленных площадках, а также на участках дороги со скоростью не более 50 км/ч.

"Данная технология не требует арматуры, что сокращает время выполнения работ и стоимость. На таких поверхностях уже через 24 часа после укладки можно открывать движение. Прочность и долговечность укатываемого бетона приравниваются к поверхности обычного бетона. Кроме того, он выдерживает влияние низких температур, что очень важно для нашего региона", – подчеркнул Новак преимущества новой технологии.

Он добавил, что программа будет представлена на рассмотрение правительством, президентом и Верховной Радой после выборов.

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