 Минрегион разрешил устанавливать на дорогах противоослепляющие экраны

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Продолжаем внедрять европейскую практику проектирования безопасных и качественных дорог. Одно из нововведений – возможность проектировать противоослепляющие экраны на трассах. Это нужно, в первую очередь, для того, чтобы свет от встречного транспорта не ослеплял водителей в вечернее время. А во-вторых, это дополнительный барьер для пешеходов, которые не смогут переходить дорогу в не предназначенных для этого местах", – сказал Парцхаладзе.

По словам чиновника, благодаря проектированию противоослепляющих экранов на трассах количество ДТП и аварий на европейских дорогах снизилась в целом на 25%.

Согласно изменениями в ГСН, которые вступят в силу с 1 сентября, противоослепляющие экраны обустраиваются на барьерных или парапетных дорожных ограждениях разделительной полосы дорог в соответствии с ГоСТ 8537 "Безопасность дорожного движения. Экраны противоослепляющие. Общие технические условия".

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Как отмечают в Минрегионе, наиболее целесообразно их устанавливать на дорогах с опасными или резкими поворотами, неблагоприятным ландшафтом, с недостаточным освещением и т. п. Такие экраны могут быть изготовлены из металла или пластика. Их высоту рассчитывают для каждого конкретного проекта методом вычисления в соответствии с ГОСТ.

Соответствующая норма содержится в изменениях ГСН В.2.3-4-2015 "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство", которые разработаны ГП "ГосдорНИИ".

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