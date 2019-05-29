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 Минрегион разрешил устанавливать на дорогах противоослепляющие экраны

В обновленных государственных строительных нормах (ГСН) по проектированию автомобильных дорог общего пользования разрешено устанавливать противоослепляющие экраны для безопасности движения во время нового строительства, реконструкции или капремонта трасс.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Продолжаем внедрять европейскую практику проектирования безопасных и качественных дорог. Одно из нововведений – возможность проектировать противоослепляющие экраны на трассах. Это нужно, в первую очередь, для того, чтобы свет от встречного транспорта не ослеплял водителей в вечернее время. А во-вторых, это дополнительный барьер для пешеходов, которые не смогут переходить дорогу в не предназначенных для этого местах", – сказал Парцхаладзе.

По словам чиновника, благодаря проектированию противоослепляющих экранов на трассах количество ДТП и аварий на европейских дорогах снизилась в целом на 25%.

Согласно изменениями в ГСН, которые вступят в силу с 1 сентября, противоослепляющие экраны обустраиваются на барьерных или парапетных дорожных ограждениях разделительной полосы дорог в соответствии с ГоСТ 8537 "Безопасность дорожного движения. Экраны противоослепляющие. Общие технические условия".

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Как отмечают в Минрегионе, наиболее целесообразно их устанавливать на дорогах с опасными или резкими поворотами, неблагоприятным ландшафтом, с недостаточным освещением и т. п. Такие экраны могут быть изготовлены из металла или пластика. Их высоту рассчитывают для каждого конкретного проекта методом вычисления в соответствии с ГОСТ.

Соответствующая норма содержится в изменениях ГСН В.2.3-4-2015 "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство", которые разработаны ГП "ГосдорНИИ".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129536
 
 
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