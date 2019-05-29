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 Регуляторная политика, Финансы
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 Минфин подготовит пятилетнюю стратегию развития финансового сектора

Министр финансов Оксана Маркарова подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальным банком, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Минфином.

Документ определяет формат сотрудничества для подготовки и внедрения Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года, которая должна быть разработана и обнародована до конца 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Ввиду завершения в 2019 году сроков внедрения Комплексной программы развития финансового сектора Украины и учитывая намерения сторон усилить сотрудничество во внедрении реформ в финансовом секторе, все регуляторы финансового рынка совместно разработают среднесрочную стратегию развития финансового сектора на 2020-2025 годы, а также будут совместно организовывать и проводить мероприятия, необходимые для ее реализации.

Для координации процесса представители сторон создали межведомственную рабочую группу, первое заседание которой состоялось 27 мая, а их руководители - руководящий комитет, который будет контролировать выполнение соответствующими ведомствами собственных проектов, предусмотренных стратегией. Кроме того, меморандумом предусмотрены совместные публичные мероприятия для проведения разъяснительной работы и информирования общественности о ходе реформы.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129533
 
 
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