 Минфин России раскритиковал сделку ОПЕК по сокращению добычи нефти

Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Конечно, нам нужна стабильность и предсказуемость цен на нефть, это правильно. Но мы видим, что все эти сделки с ОПЕК приводят к тому, что наши американские партнеры увеличивают добычу сланцевой нефти и захватывают дополнительные рынки", – сказал Силуанов.

"Поэтому надо взвешивать, надо сделать оценки, насколько (есть, – ред.) возможности у американских добытчиков увеличивать в дальнейшем объем этой нефти, насколько мировая экономика будет генерировать дополнительный спрос на нефть и насколько долгосрочны эти тренды, и исходя из них принимать решение. Наше министерство энергетики занимается, и правительство готовится по (дальнейшей своей) позиции", – добавил российский министр.

Ранее на усиление позиции США на энергетическом рынке как следствие сделки ОПЕК+ указывал глава "Роснефти" Игорь Сечин. В письме президенту России Владимиру Путину он предупредил, что доля российской нефти на мировом рынке падает, а конечные потребители переходят на другие сорта нефти, а также перестраивают логистические цепочки, что может сделать потерю рыночной доли РФ необратимой. В то же время добыча нефти в США растет.

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Напомним, в декабре 2018 года ОПЕК и несколько стран вне картеля во главе с Россией договорились о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки.

В конце июня или начале июля в Вене состоится министерская конференция стран ОПЕК+, где участники подведут итоги первого полугодия и примут решение о дальнейших усилиях в рамках соглашения о снижении добычи нефти.

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