 Данилишин вновь заявил о необходимости изменения монетарной политики для ускорения роста экономики

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Динамика ВВП, конечно, не может быть в серьезной степени подконтрольна Национальному банку, но ему не в полной мере подконтрольная и динамика инфляции. Сейчас нам необходимы компромиссы, которые исключают стремление к выполнению только одной задачи ценой затруднений для достижения другой", – считает Данилишин.

По его мнению, роль кредитно-денежной политики на нынешнем этапе развития экономики Украины не может замыкаться в узких рамках создания предпосылок для экономического роста в виде только низких темпов роста цен и предполагаемого уровня процентных ставок.

"Сама по себе низкая инфляция не решит таких ключевых проблем экономики Украины, как слабый внутренний спрос, технологическая отсталость, высокая энергоемкость и материалоемкость. А, например, финансирование решения названных проблем с участием банков может способствовать их преодолению. Конечно, при контроле за целевым использованием средств и прозрачном отборе реципиентов кредитов", – отметил Данилишин.

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