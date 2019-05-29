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 Глава совета НБУ предложил увеличить скупку валюты на межбанке

Национальному банку Украины следует наращивать темпы выкупа валюты на межбанковском валютном рынке с целью увеличения международных резервов.

Об этом заявил глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Национальному банку, пользуясь нынешним благоприятным курсом, следует продолжать выкупать валюту на межбанковском рынке с целью увеличить международные резервы и, возможно, наращивать темпы такого выкупа", – считает Данилишин.

Он напомнил, что по состоянию на 13 мая вложения нерезидентов в ОВГЗ составляли 39,2 млрд грн. По сравнению с началом года они выросли почти в 6,5 раза, в этом году около $1,5 млрд в долларовом эквиваленте иностранцы вложили в краткосрочные ОВГЗ.

Данилишин полагает, что в июле-сентябре значительная часть средств после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в инвалюту и выводиться из Украины. Вслед за выходом нерезидентов из ОВГЗ во второй половине лета должны пройти большие выплаты по внешнему госдолгу в сентябре. Демпфирование повышенного спроса на валюту возможно за счет международных резервов.

Как сообщалось, НБУ на минувшей неделе (с 20 по 24 мая) купил на межбанковском валютном рынке $70 млн, что в 3,2 раза больше объема, выкупленного неделей ранее.

Нацбанк 26 апреля заявил об увеличении с $15 млн до $20 млн в день планового объема интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке во втором-третьем кварталах 2019 года.

В целом с начала текущего года НБУ купил на межбанке $1305,2 млн, продал – $188,43 млн, в том числе в апреле объем покупки вырос до $321,5 млн с $256,7 млн в марте, тогда как объем продажи сократился до $21,6 млн с $109,5 млн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129524
 
 
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