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 Одесская железная дорога повышает стоимость проезда в электричках на 15%

С 1 июня 2019 года повышается стоимость проезда пассажиров в поездах пригородного сообщения по территории Одесской объединенной дирекции железнодорожных перевозок на участках Одесса-Вапнярка, Одесса-Балта, Одесса-Белгород-Днестровский, Одесса-Березовка, Подольск-Любашевка, Рени-Этулия.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Тарифы будут увеличены по отношению к существующим в среднем на 15,2%. После повышения тарифов, полная стоимость билета в пригородном сообщении на территории железнодорожных перевозок установлена от 11 грн на первых 5 км до 50 грн на 320 км.

Проезд для детей в возрасте от 6 до 14 лет по-прежнему составит 75% от стоимости проезда полного билета для взрослого пассажира. Студенты традиционно будут пользоваться 50% льготой в соответствии с действующим законодательством.

Стоимость проезда пассажиров в пригородном сообщении по новым тарифам согласована с облгосадминистрациями Одесской и Винницкой областей и определяется в зависимости от расстояния, согласно правилам перевозок пассажиров.

Основной причиной пересмотра тарифов стал систематический рост цен на энергоносители, подорожание материалов. Высокий уровень убыточности пригородных перевозок не позволяет железнодорожникам в полном объеме выполнять обновление подвижного состава, повышать комфортность и качество обслуживания пассажиров. Также на убыточность пригородного сообщения влияет сложная ситуация с компенсацией платы за проезд льготных категорий граждан железнодорожному транспорту от местных органов власти.

16 категорий льготников по закону пользуются правом бесплатного проезда. Основными льготниками остаются пенсионеры, лица с инвалидностью, сироты, участники боевых действий, студенты и другие.

Так, за четыре месяца 2019 года в пригородном сообщении в пределах филиала перевезено 945,6 тыс. пассажиров на сумму 17 млн 118,7 тыс. грн, а компенсировано 5 млн 784,6 тыс. грн, то есть всего 33, 8%. Стоимость проезда в пригородном сообщении остается символической и, как минимум, в три раза ниже автотранспорта.

Если учесть недополученные суммы компенсации за льготные категории, железная дорога продолжает работать в убыток. Каждая потраченная гривня покрывается доходом только на 9,7 коп. Однако, несмотря на значительные затраты и серьезные убытки, филиал "Одесской железной дороги" не отменил ни одного пригородного поезда.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129515
 
 
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