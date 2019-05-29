 JP Morgan ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 3%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В комментарии, вышедшем после официального вступления Владимира Зеленского на пост президента и его решения о роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах, аналитики банка спрогнозировали завершение визита миссии Международного валютного фонда без принятия решения о выделении очередного транша по программе stand by (SBA).

По мнению JP Morgan, в условиях слабой оппозиции и подавшего в отставку премьер-министра политическая сила нового президента Владимира Зеленского могла бы получить большинство в новой Раде, если бы был принят новый Избирательный кодекс.

"Мы полагаем, что текущая (программа) SBA будет отменена и заменена новой, но неопределенность по срокам возрасла", – отмечается в комментарии.

Как сообщалось, накануне Минэкономразвития сообщило об ухудшении консенсус-прогноза роста ВВП на 2019 год до 2,7% с 3,3%. На таком же уровне его ожидает в этом году и Всемирный банк, тогда как прогноз Нацбанка Украины ниже – 2,5%.

Согласно предварительным оценкам Госстата, рост украинской экономики в первом квартале ткущего года замедлился до 2,2% с 3,5% в четвертом квартале прошлого года.

По итогам прошедшей 28 мая встречи Зеленского с миссией МВФ экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, на днях назначенный секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, спрогнозировал, что Украина получит транш кредита МВФ уже после завершения досрочных парламентских выборов и формирования правительства.

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