 "Укргаздобыча" раскрыла условия сотрудничества с канадской Vermilion

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В случае победы планируем сотрудничать с Vermilion на паритетных началах, с равными инвестициями и распределением доходов в пропорции 50/50", – сообщил Коболев.

"При выполнении работ рассчитываем максимально задействовать услуги, сервисы, буровые станки, оборудование и персонал "Укргаздобычи", других украинских компаний. Vermilion готова обеспечить новейшие и уникальные технологии геологоразведки, бурения, освоения, экологически безопасные технологии разработки нефтегазовых месторождений", – уточнил глава "Нафтогаза".

Коболев добавил, что Vermilion – крупная и прозрачная компания, которая работает в Северной Америке, Европе и Австралии, обладает большим опытом добычи углеводородов на суше и море, из нетрадиционных залежей. Акции компании размещены на Нью Йоркской и Торонтской фондовых биржах.

В свою очередь в пресс-службе "Укргаздобычи" сообщили, что компания подписала меморандум об участии в конкурсах с Vermilion Ukraine Exploration BV – дочерней компанией канадской нефтегазовой компании Vermilion Energy Inc.

В случае победы в конкурсе и подписании СРП, оператором выполнения работ на этапе геологического изучения участка выступит Vermilion. "Укргаздобыча" будет иметь преимущественное право предоставлять свои услуги и выполнять работы для Vermilion, в частности буровые станки и другие сервисы.

Кроме того, на этапе геологоразведки к работам будут привлечены минимум 50% украинского персонала, на этапе разработки – минимум 75%.

"Это первая большая нефтегазодобывающая компания со времен Shell, которая решила инвестировать в Украину с целью добычи природного газа" – отметил директор газовоого дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.

Как сообщалось, "Укргаздобыча" и Vermilion 28 мая подали Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции Министерства энергетики и угольной промышленности Украины совместные заявки об участии в 4 конкурсах на заключение соглашений СРП, а именно по Балаклейский, Ивановской, Зиньковской и Софиевской площадях.

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В конце 2018 года Кабинет министров принял постановление о проведении 12 конкурсов по разработке углеводородных участков на основании СРП. Срок действия соглашения составит 50 лет.

Предполагается, что доля государства в прибыльной продукции должна быть не менее 11% ее общего объема, максимальная доля инвестора – 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора).

28 февраля Межведомственная комиссия начала прием заявок по девяти участкам. Их прием был окончен 28 мая в 17:30.

Согласно условиям, на первом этапе геологоразведывательных работ (в течение пяти лет) минимальный объем инвестиций по Варвинскому, Софиевскому участкам составляет 1 млрд грн, – не менее 0,85 млрд грн, Русановскому, Ивановскому, Балаклейскому – не менее 0,8 млрд грн, Бузовскому, Угновскому – не менее 0,6 млрд грн, Зинковскому – не менее 0,5 млрд грн, Берестянскому – 0,45 млрд грн.

Vermilion Ukraine Exploration – представительство международной нефтегазодобывающей компании Vermilion, базирующейся в Канаде.

"Укргаздобыча", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

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