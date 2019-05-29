 Германия начала расследование против главы Porsche

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, подозрения связаны с завышенными выплатами бывшему главе производственного совета компании Уве Хюку.

Прокуратура предполагает, что Блюме и другие члены правления посредством выплаты злоупотребили своим положением в компании. Хюк в начале февраля внезапно оставил свою должность в компании.

Во вторник 186 сотрудников полиции, налоговой инспекции и прокуратуры провели обыски в помещениях офисов Porsche AG в Цуффенхаузене и Вайсахе, а также в нескольких частных квартирах.

Обыски проводились на основании подозрения, что сотрудник штутгартского ведомства, занимающегося надзором за предприятиями, во время проверки выдал тайную информацию налоговому консультанту Porsche и получил за это вознаграждение.

Как пишет издание, среди прочего обыски проводились в офисе главы правления Блюме и в квартире Хюка, который проходит в деле как свидетель. Представители Porsche заявили, что не хотят "раскрывать детали на фоне текущего расследования".