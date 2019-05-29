 13 компаний подали заявки на разработку новых месторождений в Украине

Об этом со ссылкой на сайт Ассоциации сообщает БизнесЦензор.

Среди этих компаний канадская Vermilion Energy, которая подала заявки на 4 участка в партнерстве с АО "Укргаздобыча", американский частный фонд Sigma Bleyzer в паре с техасской фирмой Aspect Energy, чешский холдинг EPH со словацким оператором Nafta.

Наибольший ажиотаж вызвали блоки Софиевский (5 заявлений) и Зинковский(4 заявления). Русановский блок номинировали 3 компании, также по 1 заявке представлено на Балаклейский и Бузовской участки, остальные - по 2 заявления.

Больше всего заявок подала "Укргаздобыча" - 9, из которых 4 совместно с Vermillion Energy. По 2 заявки сделали украинские компании "Укрнефтебурение", "Укрнафта", "ДТЭК Нафтогаз", "Захиднадросервис".

По 1 заявке подали американская SigmaBleyzer/AspectEnergy и чешский EPH, а также украинские - Geo Alliance Group, "Навигатор Комплект" и фирма "Еврогаз Украина".

В течение месяца Межведомственная комиссия должна оценить предложения заявителей и предоставить свои рекомендации Кабинету министров для избрания победителя.

Как сообщал БизнесЦензор, в конце 2018 года Кабинет министров принял постановление о проведении 12 конкурсов по разработке углеводородных участков на основании СРП. Срок действия соглашения составит 50 лет.

Предполагается, что доля государства в прибыльной продукции должна быть не менее 11% ее общего объема, максимальная доля инвестора – 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора).

28 февраля Межведомственная комиссия начала прием заявок по девяти участкам. Их прием был окончен 28 мая в 17:30.

Согласно условиям, на первом этапе геологоразведывательных работ (в течение пяти лет) минимальный объем инвестиций по Варвинскому, Софиевскому участкам составляет 1 млрд грн, – не менее 0,85 млрд грн, Русановскому, Ивановскому, Балаклейскому – не менее 0,8 млрд грн, Бузовскому, Угновскому – не менее 0,6 млрд грн, Зинковскому – не менее 0,5 млрд грн, Берестянскому – 0,45 млрд грн.