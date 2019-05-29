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 Apple получила патент на сгибающийся экран

Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало Apple 85 новых патентов, включая патент на сгибающийся экран одинарного и двойного сложения, который может использоваться в iPhone и других устройствах корпорации.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

В патенте на сгибающийся экран, заявка на который была подана Apple в январе 2018 года, описывается технология нагрева экрана гаджета в зоне сгиба, чтобы предотвратить быстрый износ конструкции и поломку из-за использования при отрицательных температурах.

Напомним, что из-за частых поломок смартфонов со сгибающимся экраном Samsung Fold южнокорейская корпорация Samsung Electronics вынуждена была отложить на неопределенный срок запуск продаж этого гаджета.

По оценкам аналитиков, опрошенных CNN, ожидать представления корпорацией Apple смартфона со сгибающимся экраном можно не раньше конца 2020-го или начала 2021 года.

Кроме Samsung, смартфон с гнущимся дисплеем ранее представила Huawei, прототип подобного устройства есть также у Xiaomi.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129484
 
 
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