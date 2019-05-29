[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.34 29.3
 Энергетика
  160  0
Все про:Венгрия (101) Газ (3502) Укртрансгаз (569)

 "Укртрансгаз" увеличил мощности для импорта газа из Венгрии на 14%

АО "Укртрансгаз" и венгерская FGSZ LTD увеличили техническую мощность транспортировки газа в направлении Венгрия-Украина на 14%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза" ообщает БизнесЦензор.

"По результатам проведения ряда подготовительных мероприятий операторами ГТС Украины и Венгрии, техническая мощность транспортировки природного газа по направлению Венгрия-Украина увеличена на 14%", - сообщает "Укртрансгаз".

Соответствующие корректировки внесены в соглашение о взаимодействии между "Укртрансгазом" и FGSZ и вступают в действие с 30 мая 2019 года.

Операторы договорились об увеличении общей мощности в точке ГИС "Берегдароц" с 17,1 до 19,5 млн куб. м в сутки.

"Такие изменения значительно увеличивают техническую возможность импорта природного газа в Украину из Венгрии, что особенно важно в контексте подготовки к зимнему сезону 2020", - сообщает "Укртрансгаз".

Компания напоминает, что контракт на поставку газа между "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" истекает в конце 2019 года. "И пока никаких новых соглашений не подписано, Украина готовится к вероятности прекращения транзита с начала 2020 года", - сообщает компания.

Для уменьшения рисков и стабильного прохождения следующего отопительного сезона в Украине, необходимо накопить около 20 млрд куб. м газа в подземных хранилищах, сообщает "Укртрансгаз".

На сегодня в хранилищах Украины находится 11,1 млрд куб. м газа, что на 1,7 млрд куб. м превышает общий объем природного газа на ту же дату в 2018 году.

С начала мая в газохранилища Украины закачано 1,6 млрд куб. м, а среднесуточный объем закачки составил 60 млн куб. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129476
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика"Укртрансгаз" увеличил мощности для импорта газа из Венгрии на 14%
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Администрация_Президента Волкер Курт ВР Данилюк Александр Зеленский Киев Россия Саакашвили СНБО
 
 
 
 
 
 вверх