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Все про:Кабмин (3136) Калуш (6) ТЭЦ (178) Герус (36)

 Кабмин вывел из госсобственности Калушскую ТЭЦ, – Герус. ДОКУМЕНТ

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что правительство вывело из государственной собственности Калушскую ТЭЦ и передало ее в коммунальную собственность города Калуш.

Об этом Герус написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Уже после того, как премьер-министр объявил о своей отставке, на прошлом непрозрачном заседании правительства было принято решение вывести из государственной собственности Калушскую ТЭЦ (а также было принято решение о специальной государственной помощи этой ТЭЦ)", - сообщает Герус.

Калушская ТЭЦ передана в коммунальную собственность города Калуша. "Там нынешний министр Насалик ранее был мэром города", - уточнил Герус.

"Калужская ТЭЦ - это достаточно крупный объект электроэнергетики и фактически единственный объект генерации и единственный покупатель угля в Бурштынском острове/на Западной Украине, который не принадлежит компании ДТЭК (по крайней мере пока)", - сообщил Герус.

Он сомневается в экономической целесообразности такой передачи. "И вполне вероятно, что следующим шагом будет передача этого объекта в частные руки за бесплатно (псевдо-концессия или другая схема)", - пишет Герус.Кабмин вывел из госсобственности Калушскую ТЭЦ, – Герус 01

Как писал БизнесЦензор, Калужская ТЭЦ находилась в пользование ГП "Калушская ТЭЦ - Нова", которая была создана осенью 2016 года, основателем указанное Министерство энергетики и угольной промышленности. Это предприятие создано на базе государственного "Калужская ТЭЦ", которое и процессе реформирования было выведено из состава ГП ВЭД "Укринтерэнерго".

Предприятие "Калушская ТЭЦ-Нова" было включено в перечень объектов приватизации на 2017-2020 годы.

Насалик в 2006-2014 годах был мэром Калуша (Ивано-Франковская обл.). В 2015 при его поддержке мэром стал Игорь Матвийчук.

В 2018 году Кабинет министров начал процесс согласования реконструкции Калушской теплоэнергоцентрали стоимостью 1,44 миллиарда гривен.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129458
 
 
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Сомневаешься - не говори, а в частную собственность передавать уже будет новая власть, как я понимаю...
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Оно сомневается в экономической целесообразности такой передачи...Так пусть, блд, новый кабмин клоунов отменит постанову, всего и делов. Не нравится это лично этому великому экономисту герусу- пусть подаст иск в Окружной админсуд им. товарища Коломойского.
В каких цирках собирали этих молодых вундеркиндов?

За что Украине ЭТО? Я тут предлагал одному поговорить о том, что натворит команда комиков со страной через год, но боюсь, что пушные зверьки полезут раньше. К сожалению...
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Насасалик отломил себе немного Родины, что бы ***** не напало..... Где вы педауны?
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На Калужскую ТЭЦ загнали 1,2 млрд грн на реконструкцию. Деньги у них на счетах. Теперь приватизация... плакали 1,2 млрд грн.... Вот же .опы! последнее у страны урвать, чтобы только Президента подставить! В тюрьму всех!
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БизнесЦензорНовостиВластьКабмин вывел из госсобственности Калушскую ТЭЦ, – Герус. ДОКУМЕНТ
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