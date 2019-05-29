 Кабмин вывел из госсобственности Калушскую ТЭЦ, – Герус. ДОКУМЕНТ

Об этом Герус написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Уже после того, как премьер-министр объявил о своей отставке, на прошлом непрозрачном заседании правительства было принято решение вывести из государственной собственности Калушскую ТЭЦ (а также было принято решение о специальной государственной помощи этой ТЭЦ)", - сообщает Герус.

Калушская ТЭЦ передана в коммунальную собственность города Калуша. "Там нынешний министр Насалик ранее был мэром города", - уточнил Герус.

"Калужская ТЭЦ - это достаточно крупный объект электроэнергетики и фактически единственный объект генерации и единственный покупатель угля в Бурштынском острове/на Западной Украине, который не принадлежит компании ДТЭК (по крайней мере пока)", - сообщил Герус.

Он сомневается в экономической целесообразности такой передачи. "И вполне вероятно, что следующим шагом будет передача этого объекта в частные руки за бесплатно (псевдо-концессия или другая схема)", - пишет Герус.

Как писал БизнесЦензор, Калужская ТЭЦ находилась в пользование ГП "Калушская ТЭЦ - Нова", которая была создана осенью 2016 года, основателем указанное Министерство энергетики и угольной промышленности. Это предприятие создано на базе государственного "Калужская ТЭЦ", которое и процессе реформирования было выведено из состава ГП ВЭД "Укринтерэнерго".

Предприятие "Калушская ТЭЦ-Нова" было включено в перечень объектов приватизации на 2017-2020 годы.

Насалик в 2006-2014 годах был мэром Калуша (Ивано-Франковская обл.). В 2015 при его поддержке мэром стал Игорь Матвийчук.

В 2018 году Кабинет министров начал процесс согласования реконструкции Калушской теплоэнергоцентрали стоимостью 1,44 миллиарда гривен.