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 В Львовской области на шахте погибли двое шахтеров

На шахте "Лесная" во Львовской области погибли в результате несчастного случая двое шахтеров, сообщает госпредприятие "Львовуголь".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Львовугля" сообщает БизнесЦензор.

Погибли горнорабочий подземного участка по добыче угля №1 Михаил Турко и горняк по ремонту горных выработок участка по добыче угля №1 Михаил Павлик.

29 мая в 3:04 на 181 бортовом штреке пласта "Сокальский" в районе сопряжения с лавой №181 произошел обвал пород кровли, которым были захвачены двое работников участка по добыче угля №1, сообщает предприятие.

В ходе спасательной операции пострадавших без признаков жизни достали из-под завала.

Турко был 1997 года рождения, женат. Его общий стаж работы и стаж работы по профессии составил 9 месяцев. Павлик, 1971 года рождения, женат, трое несовершеннолетних детей, общий стаж работы - 18 лет 6 месяцев, по профессии (должности) - 10 лет 6 месяцев, сообщает Львовуголь.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129453
 
 
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