 "Нафтогаз" в июне начнет торги газом на Украинской энергетической бирже

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Выход газового дивизиона группы "Нафтогаз" на биржевые торги повысит прозрачность формирования рыночной цены газа и увеличит объемы биржевой торговли газом в Украине", - сообщает "Нафтогаз".

"Биржевая торговля в условиях свободной конкуренции позволит снять все вопросы относительно рыночности наших цен и добавит публичности нашей торговой деятельности. Нафтогаз открыт к сотрудничеству, мы приглашаем всех желающих стать нашими контрагентами на конкурентных биржевых торгах", – отметил руководитель газового дивизиона группы "Нафтогаз" Андрей Фаворов.

"Нафтогаз Трейдинг" уже получил аккредитацию на УЭБ. Ожидается, что первые торги по продаже газа на УЭБ компания проведет уже до конца июня, уточняет "Нафтогаз".

"Сейчас планируется продажа газа на условиях поставки в течение следующего после торгов месяца, а также того же месяца, в котором состоялись торги", - сообщает "Нафтогаз".

"Нафтогаз" сообщает, что выход "Нафтогаз Трейдинга" позволит бирже существенно повысить ликвидность торгов. Торги природным газом на УЭБ проводятся уже более двух лет, в них принимают участие около 200 трейдеров и частных добывающих компаний.

В то же время, объем торгов на бирже до сих пор оставался относительно небольшим, поскольку большинство соглашений на украинском газовом рынке подписываются через прямые договора.

По данным "Нафтогаза", в 2017 году на бирже реализованы 137,1 млн куб. м газа, в 2018 году – 154,2 млн куб. м. Спрос на газ в промышленном сегменте в 2018 году составил почти 17 млрд куб. м.