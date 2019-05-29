 "Транснефть" начала прокачку чистой нефти по "Дружбе" в Венгрию

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"На Фенешлитке (Венгрия) в 00:10 (по местному времени) запустилась перекачка. Расчетное время подхода кондиционной нефти - 18.00 (по местному времени)", - сказал он.

В конце апреля Беларусь заявила о поставках некондиционной нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба". Транзит нефти в Европу был приостановлен.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

На прошлой неделе была согласована "дорожная карта" по восстановлению транзита российской нефти в Европу. В соответствии с ней Беларусь вернет грязную нефть реверсом в Россию, прокачка кондиционной нефти по северной ветке "Дружбы" в Польшу возобновится 9-10 июня.

Напомним, "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в страны Евросоюза утром 21 мая.

Месяц назад Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

С тех пор попытки возобновить экспорт сорта по северной ветке "Дружбы" не увенчались успехом из-за технических сложностей с переработкой зараженного сырья, расхождений в оценках его стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации убытков.

АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".