[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.29 29.3
 Энергетика, Транспорт, Макроэкономика
  36  0
Все про:Венгрия (101) нефть (2262) нефтепровод (79) Транснефть (15)

 "Транснефть" начала прокачку чистой нефти по "Дружбе" в Венгрию

Чистая нефть из России дойдет до Венгрии по южной ветке нефтепровода "Дружба" вечером 29 мая, заявил в среду советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"На Фенешлитке (Венгрия) в 00:10 (по местному времени) запустилась перекачка. Расчетное время подхода кондиционной нефти - 18.00 (по местному времени)", - сказал он.

В конце апреля Беларусь заявила о поставках некондиционной нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба". Транзит нефти в Европу был приостановлен.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

На прошлой неделе была согласована "дорожная карта" по восстановлению транзита российской нефти в Европу. В соответствии с ней Беларусь вернет грязную нефть реверсом в Россию, прокачка кондиционной нефти по северной ветке "Дружбы" в Польшу возобновится 9-10 июня.

Напомним, "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в страны Евросоюза утром 21 мая.

Месяц назад Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

С тех пор попытки возобновить экспорт сорта по северной ветке "Дружбы" не увенчались успехом из-за технических сложностей с переработкой зараженного сырья, расхождений в оценках его стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации убытков.

АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129444
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика"Транснефть" начала прокачку чистой нефти по "Дружбе" в Венгрию
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Администрация_Президента Волкер Курт выборы Данилюк Александр Зеленский Киев назначение Россия Саакашвили
 
 
 
 
 
 вверх