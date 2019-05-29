 Суд в обеспечении иска компании Кропачева запретил приватизацию "Центрэнерго"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как указано в определении суда от 22 мая, эта мера принята по просьбе истца, поступившей 22 мая, "Укрдонинвест".

Компания просила суд признать противоправным ее недопуск Фондом к участию в конкурсе по приватизации 78,289% акций "Центрэнерго" и отменить соответствующий пункт приказа ФГИ от 10 декабря 2018 года.

В определении суда от 22 мая отмечается, что производство по иску "Укрдонинвеста" к ФГИ открыто еще 16 мая 2019 года (в определении суда ошибочно указан 2018 год – ИФ), рассмотрение дела в порядке упрощенного производства было назначено на 5 сентября 2019 года. Но с учетом дополнительных требований "Укрдонинвеста" суд решил ускорить рассмотрение дела и перенес заседание на более ранний срок – 13 июня 2019 года.

Как сообщалось, ФГИ в апреле заявлял, что может объявить повторный конкурс по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" 16 мая 2019 года. Об этом свидетельствовали данные в сопроводительных документах к проекту принятого правительством на заседании в среду распоряжения о продлении срока размещения акций ПАО до 30 сентября 2019 года.

ФГИ 29 октября 2018 года объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5 млрд 984,992 млн грн. Продажа была назначена на 11:00 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух участников, один из которых – иностранный.

После объявления конкурса первоначально о намерении участвовать в нем заявили шесть компаний, из которых документы с финансовой гарантией, согласно имеющимся у агентства данным, подали ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого выступает бизнесмен Виталий Кропачев, и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

Однако и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров 11 декабря сообщил, что конкурс не состоится, так как оба указанных претендента не допущены к участию, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные, пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.

По итогам деятельности в 2018 году "Центрэнерго" сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1 млрд 391,936 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 499,127 млн грн.