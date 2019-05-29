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 "Укрзализныця" планирует в июле запустить грузовой поезд из Одессы в Кишинев

АО "Укрзализныця" и ГП "Железная дорога Молдовы" планируют в начале июля запустить контейнерный поезд из Одессы в Кишинев.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Соответствующий меморандум 28 мая в Одессе подписали руководители АО "Укрзализныця" и ГП "Железная дорога Молдовы".

Поезд будет курсировать по маршруту Одесса - Порт - Кучурган/Новосавицкая - Кишинев и обратно.

По договоренности сторон, до июля этого года молдавские железнодорожники должны решить вопрос ускорения технической обработки поезда на станции Кишинев, наличия контейнерной площадки и механизмов для погрузки и разгрузки контейнеров, а также доставки контейнеров "до двери" получателя.

Сейчас перевозки контейнеров со станции Одесса - Порт в Кишинев осуществляются автомобильным транспортом. В 2018 году из Одесского морского порта автотранспортом было вывезено 6,8 тыс. контейнеров назначением в Кишинев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129435
 
 
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