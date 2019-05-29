 Нацбанк внес изменения в правила лицензирования банков

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ от 27 мая 2019 №72 "Об утверждении изменений к Положению о лицензировании банков", которое вступает в силу с 29 мая 2019 года.

Согласно внесенным изменениям, в частности, из Положения о лицензировании банков исключены нормы о генеральных лицензиях на осуществление валютных операций, уточнен порядок расчета собственных средств физических лиц и перечень информации, которую ежегодно должны подавать владельцы существенного участия.

Также документом определены случаи приостановки рассмотрения документов о согласовании руководителей банка и определена форма бланка банковской лицензии.