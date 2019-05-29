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 Власть, Коррупция
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Все про:Коломойский (735) Укртранснафта (167)

 МВД сняло с розыска беглого экс-главу "Укртранснафты" Лазорко

Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего председателя правления АО "Укртранснафта" Александра Лазорко, свидетельствуют данные на сайте МВД.

Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года по инициативе Службы безопасности Украины. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители подозревали Лазорко по четырем эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами "Привата"; незаконные (чрезмерные) расходы на страхование в ПАО "Укртранснафта"; резервирование нефтепровода Кременчуг–Одесса компанией "Синтез Ойл" (связана с "Приватом").

После объявления в национальный розыск, бывший глава "Укртранснафты" поселился в Лондоне и пытался через украинские суды добиться восстановления в должности. В декабре 2015 года МВД сообщило, что передало запрос на Лазорко в Интерпол, но был ли он в итоге объявлен в международный розыск из открытых источников неизвестно.

В апреле 2018 года Лазорко на несколько дней был снят с розыска, но после резонанса в СМИ его карточка снова появилась в базе лиц, скрывающихся от правоохранительных органов.

Лазорко возглавлял "Укртранснафту" с 2009 по 2015 годы. Ранее он руководил предприятиями группы "Приват" — Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.

19 марта 2015 года Набсовет "Укртранснафты" решил отстранить его от исполнения обязанностей. Основной причиной послужили манипуляции с выкачкой технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы "Приват" в Надворной, Дрогобыче и Кременчуге. В 2015 году компания платила за хранение около 2,5 млн грн в день. За проект выкачки технологической нефти Игорь Коломойский предлагал наградить Лазорко орденом.

Лидера "Привата" Игоря Коломойского и главу МВД Арсена Авакова связывают хорошие отношения, о чем они неоднократно публично заявляли.

"Я, например, хорошо отношусь к Коломойскому как к человеку, и не скрываю этого. Мне интересно с ним поболтать, обсудить разные темы, он удивительно начитанный человек, со своеобразным чувством юмора…", — рассказал в интервью ZN.ua Арсен Аваков.

"Мы с Аваковым не скрываем, что у нас с ним хорошие отношения. Более чем хорошие… Мы с ним подельники. Это больше, чем дружба", — признавался ранее в интервью LB.ua Игорь Коломойский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129418
 
 
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