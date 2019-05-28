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 Фискальная служба заметила восстановление нелегальных схем на таможне

Государственная фискальная служба (ГФС) начинает операцию "Бастион", которая позволит перекрыть каналы незаконного перемещения товаров на таможенную территорию, активизировавшиеся в последнее время.

Об этом заявил и.о. главы ГФС Александр Власов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Аналитика последних месяцев показала восстановление ряда схем, за счет которых бюджет теряет значительные суммы поступлений, а бизнес работает в неравных условиях. Именно поэтому сегодня существует необходимость в организации действенных мер, направленных на контроль в режиме 24/7 поставки товаров в Украину от таможенной границы до потребителя. Операция "Бастион" – это комплекс мероприятий, который обеспечит такой контроль", – заявил Власов.

По словам главы ГФС, спецоперация будет способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет.

"Наша главная цель – это наполнение государственного бюджета Украины. Как показывает анализ, "Бастион" позволит увеличить дополнительные налоговые и таможенные поступления на уровне 2 млрд грн ежемесячно", – подчеркнул глава ГФС.

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Продлится операция с 3 июня по 31 декабря на всей таможенной территории Украины. Это – пункты пропуска через государственную границу Украины, таможенные посты, отделы (секторы) таможенного оформления, места доставки товаров, места накопления и реализации товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины с нарушением действующего законодательства и тому подобное.

На центральном уровне будет создан оперативный штаб, в состав которого войдут должностные лица руководящего состава подразделений ГФС, на территориальном – 26 рабочих групп в каждом регионе Украины.

Как сообщалось, о введении плана действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне в июне 2018 года заявлял премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам главы правительства, эти меры увеличили ежедневные поступления платежей на 70-80 млн грн или на 2-2,4 млрд грн в месяц.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129379
 
 
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