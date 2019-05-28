 Минэкономразвития определило победителя на должность главы "Электротяжмаша"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Минэкономразвития, передает БизнесЦензор.

Заседание комиссии по проведению конкурсного отбора состоялось 28 мая, она заслушала конкурсные предложения трех участников конкурсного отбора.

"По результатам обсуждения и анализа конкурсных предложений участников победителем конкурсного отбора на должность руководителя ГП "Завод" Электротяжмаш " объявлен Костюк Дмитрий Васильевич"", - отмечается в сообщении.

Решение комиссии является основанием для заключения контракта между Минэкономразвития и победителем конкурсного отбора.

Как сообщалось, в ноябре 2015 года Минэкономразвития, руководимое Айварасом Абромавичюсом, по результатам проведенной проверки отстранило директора "Электротяжмаша" Владимира Глушакова и назначило и.о. первого заместителя Костюка, затем объявило конкурс по отбору нового руководителя.

Уволенный директор неоднократно добивался своего восстановления.

В апреле 2016 года вице-президент Areva в ряде стран Центральной и Восточной Европы, гражданин Франции и Мексики Жан-Андре Барбоза победил в конкурсе Минэкономразвития на руководителя "Электротяжмаша", однако устал ждать окончательного решения о назначении и выбрал другое предложение в частном бизнесе.

Затем Украина неоднократно перезапускала процесс отбора руководства госпредприятий, однако конкурсный отбор руководителя "Электротяжмаша" проведен не был.

Минэкономразвития вновь объявило конкурс на руководителя предприятия 22 апреля, в числе требований к претендентам - не менее трех лет работы руководителем низшего уровня.

Имеющий стратегическое значение для экономики и безопасности государства "Завод "Электротяжмаш", входящий в 50 крупнейших госпредприятий Украины, специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Поставляет продукцию в Россию, Индию, Казахстан, Панаму, Мексику и другие страны.

В январе-сентябре 2018 года завод увеличил чистый доход на 62,6% к аналогичному периоду 2017 года - до 1 млрд 642 млн грн, чистая прибыль сократилась почти на треть - до 4,04 млн грн.

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