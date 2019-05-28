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 Реальная зарплата в апреле возросла на 11%, – Госстат

Реальная заработная плата в Украине в апреле 2019 года по сравнению с апрелем 2018 года увеличилась на 11,2%, по сравнению с мартом 2019 года сократилась на 0,8%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в апреле 2019 года по сравнению с мартом 2019 года увеличилась на 0,3%, в годовом измерении – на 21,1% и составила 10269 грн.

Ведомство уточняет, что в марте 2019 года номинальная зарплата штатных работников составила 10 237 грн, феврале – 9 429 грн, январе – 9 223 грн.

Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в апреле 2019 года по сравнению с апрелем 2018 года наблюдался в Днепропетровской (24,9%), Киевской (24,6%), Тернопольской (24,5%), Черниговской (23,2%), Харьковской (22,1%), Ривненской (21,6%), Донецкой (21,6%), Полтавской (21,5%), Черкасской (21,3%), Волынской (21,1%) областях и городе Киев (20,7%).

Самый высокий уровень зарплат в апреле зафиксирован в Киеве – 15 876 грн, самый низкий – в Херсонской области – 7695 грн.

В апреле 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата больше всего возросла в сфере информации и телекоммуникаций – на 30,6%; финансовой и страховой деятельности – на 27,2%; профессиональной, научной и технической деятельности – на 26,5%; промышленности – на 25,4%; деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 23,1%; строительстве – на 22,5%; здравоохранении и предоставлении других видов услуг – на 21,8%; в транспортной сфере, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 20,2%; в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – на 17,8%; сельском хозяйстве и операций с недвижимым имуществом – на 16,6%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129370
 
 
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