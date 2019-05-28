 "Укргаздобыча" подала заявки на разработку новых месторождений вместе с канадской компанией

Согласно данным, озвученным в ходе заседания Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения СРП, речь идет о совместных заявках двух компаний по участкам Софиевский, Ивановский, Зинковский, Балаклейский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В конце 2018 года Кабинет министров принял постановление о проведении 12 конкурсов по разработке углеводородных участков на основании СРП. Срок действия соглашения составит 50 лет.

Предполагается, что доля государства в прибыльной продукции должна быть не менее 11% ее общего объема, максимальная доля инвестора – 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора).

28 февраля Межведомственная комиссия начала прием заявок по девяти участкам. Их прием был окончен 28 мая в 17:30.

Согласно условиям, на первом этапе геологоразведывательных работ (в течение пяти лет) минимальный объем инвестиций по Варвинскому, Софиевскому участкам составляет 1 млрд грн, – не менее 0,85 млрд грн, Русановскому, Ивановскому, Балаклейскому – не менее 0,8 млрд грн, Бузовскому, Угновскому – не менее 0,6 млрд грн, Зинковскому – не менее 0,5 млрд грн, Берестянскому – 0,45 млрд грн.

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Vermilion Ukraine Exploration – представительство международной нефтегазодобывающей компании Vermilion, базирующейся в Канаде.

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

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