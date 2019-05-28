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Все про:дефолт (25) Зеленский (59) Коломойский (732) СНБО (138) Данилюк Александр (457)

 Предложение Коломойского о дефолте не рассматривается, – Данилюк

Секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что президент Владимир Зеленский при принятии решений руководствуется не советами отдельных бизнесменов, а интересами страны.

Об этом Данилюк заявил на брифинге, посвященном встрече президента Владимира Зеленского и членов его команды с миссией МВФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не думаю, что президент прислушивается сейчас к подобным советам. У него сейчас сформирована команда людей, к которым он прислушивается. Еще раз подчеркну: есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства заключается в другом – государство должно защищать интересы граждан", – сказал секретарь СНБО.

Данилюк подчеркнул, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда", подрывающей доверие к государству и которая сразу приведет к последствиям, которые негативно ощутят на себе украинцы.

"Поэтому такие решения даже не рассматриваются", – заявил чиновник.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил члена своей команды бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сегодня, 28 мая.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта, сославшись на примеры Греции и Аргентины

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129367
 
 
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Бене плевать на Украину, у него свой, чисто коммерческий интерес в дефолте. Но, к сожалению, он у нас президент и к его словам приходится относится с большим вниманием, чем к словам Данилюка.
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Беня имел в виду ситуацию после возврата "компенсации" за Приват. Так что Данилюк просто изображает героя на пустом месте. Послушаем что он скажет когда Беня выдоит бюджет страны.
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Данилюк думает что все идиоты?
Беня говорил про дефолт чтобы подготовить страну к тому что будет ПОСЛЕ того как он "вернет свое" в деле с Приватом. Вот тогда придется объявлять дефолт.
А сейчас, предпосылок к дефолту нет, экономика нормально себя чувствует, деньги на выплаты по кредиту есть.
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Беня подбрасывает выгодное ему, чтобы зрело. Смотрит как "лохи" будут реагировать. Ведь МВФ требует, чтобы Приватбанк не возвращали Коломойскому. И чтобы компенсации бене за него не было. Поэтому беня хочет МВФ обойти, а это можно только при объявлении дефолта.
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Цензор что, помойка порохоботская? Пердеж от соевого шоколада прет за версту!
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БизнесЦензорНовостиВластьПредложение Коломойского о дефолте не рассматривается, – Данилюк
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