 Предложение Коломойского о дефолте не рассматривается, – Данилюк

Об этом Данилюк заявил на брифинге, посвященном встрече президента Владимира Зеленского и членов его команды с миссией МВФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я не думаю, что президент прислушивается сейчас к подобным советам. У него сейчас сформирована команда людей, к которым он прислушивается. Еще раз подчеркну: есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства заключается в другом – государство должно защищать интересы граждан", – сказал секретарь СНБО.
Данилюк подчеркнул, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда", подрывающей доверие к государству и которая сразу приведет к последствиям, которые негативно ощутят на себе украинцы.
"Поэтому такие решения даже не рассматриваются", – заявил чиновник.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил члена своей команды бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сегодня, 28 мая.
Ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта, сославшись на примеры Греции и Аргентины
Ибо Беня включил дурку.
Беня говорил про дефолт чтобы подготовить страну к тому что будет ПОСЛЕ того как он "вернет свое" в деле с Приватом. Вот тогда придется объявлять дефолт.
А сейчас, предпосылок к дефолту нет, экономика нормально себя чувствует, деньги на выплаты по кредиту есть.