 "Укрзализныця" передаст все железнодорожные вокзалы в одну компанию

Об этом рассказал директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики "Укрзализныци" Антон Саболевский, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Наша цель – усовершенствовать систему управления вокзалами, повысить эффективность их деятельности, в том числе за счет минимизации дублирующих функций. К главным целям относится и сокращение финансовых затрат. Приведу только одну цифру, что свидетельствует о необходимости изменений: отрицательный финансовый результат деятельности вокзалов филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" за 2018 составил 405 млн грн", – сказал Соболевский.

Он сообщил, что в компании планируют три этапа реорганизации. Сначала в филиал будут переданы внеклассные вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала "Пассажирская компания". Далее будут переданы поэтапно объекты I-III класса региональных филиалов. Всего на первом этапе произойдет передача 106 вокзалов. А после придет черед вокзалов IV, V категорий, которых более 1,2 тыс. Впоследствии к ним присоединятся и остановочные пункты, которых у "Укрзализныци" почти 2,3 тыс. Они будут переданы на баланс предприятия. Соответственно в структуре филиала будет имущество и персонал.

"Персонал, задействованный в станционной работе, будет переведен как со склада филиала "Пассажирская компания", так и из филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений". Также это будут специалисты, которые занимаются техническим обслуживанием таких объектов. Расчетная численность работников нового филиала на начальном этапе – от 8 до 8,5 тыс. чловек. Все они будут переведены из других подразделений. В перспективе мы видим потенциал оптимизации штата при внедрении новых технологий управления вокзалами", – сказал Саболевский.

По его словам, при реорганизации "Укрзализныця" решила следовать немецкой модели управления вокзалами (когда все вокзалы и остановочные пункты передаются на баланс одного филиала). Ее использовала государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn, когда создала отдельную структуру – DB Station&Service. На момент основания в 2001 году она имела в управлении почти 11 тыс. объектов, теперь же их всего 5,5 тыс.

"Часть вокзалов была закрыта или оптимизирована. Интересный момент: в Германии железнодорожную станцию может купить любой. Очень много случаев, когда на малодеятельных участках новыми владельцами cтановятся не только юридические, но и физические лица. Для них это средство осуществления коммерческой деятельности. Кто-то берет с целью развития туризма, однако иногда и обслуживают поезда. В странах Евросоюза отработан механизм выставления на продажу станций через аукционы", – отмечает Саболевский.

Всего с 1999 года, по словам Саболевского, на торгах в Германии было продано более 2,1 тыс. вокзалов. Причем часть – за символическую цену в 1 евро, при условии инвестирования в развитие.

Более того, по мнению Саболевского, далеко не каждый вокзал после реформы будет иметь начальника.

"Мы отходим от того, что каждый вокзал должен иметь начальника. Выделены базовые структурные подразделения, руководители которых будут управлять вокзалами на прилегающей территории. Например, глава станционного комплекса "Киев-Пассажирский" станет управлять вокзалами в Жмеринке и Фастове. А, например, начальник вокзала "Львов" будет отвечать за объекты на пассажирских станциях Трускавец, Моршин, Самбор. Мы отработали четкую иерархию, в которой будет выделено 19 "якорных" вокзалов – по два-четыре на каждый региональный филиал", – описывает новации Саболевский.

Как сообщалось, ранее председатель правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов озвучивал планы начать передавать железнодорожные вокзалы в концессию с 2019 года.

В октябре 2017 года Кравцов уже заявлял, что хочет привлечь частных инвесторов для оперирования пассажирскими вокзалами в Украине.

"Мы планируем провести работу по государственно-частному партнерству в сфере реконструкции пассажирских вокзалов. Ведь сегодня мы имеем обширную инфраструктуру вокзального хозяйства. Перспективой является привлечение частных инвесторов для оперирования вокзалами", – заявлял Кравцов.

"Укрзализныця" также планирует создать в своей структуре отдельного оператора, специализирующегося на управлении вокзальным хозяйством.

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