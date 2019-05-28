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 Финансы, Макроэкономика
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Все про:МВФ (980) сотрудничество (364) Данилюк (67)

 Данилюк анонсировал новую программу сотрудничества с МВФ

Новая украинская власть будет активно сотрудничать с МВФ и другими международными организациями относительно подготовки новой программы.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк на брифинге, посвященном встрече президента Владимира Зеленского и членов его команды с миссией МВФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Договорились, что мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ и с другими международными институциями для того, чтобы подготовиться за время летнего периода, за время выборов относительно подготовки новой программы, которая даст дополнительный толчок для развития нашей страны", – сказал Данилюк.

Секретарь СНБО также опроверг распространяемые в СМИ сообщения о том, что из-за решения президента о роспуске Верховной Рады миссия МВФ прекратила свою работу в Украине.

По словам Данилюка, все понимают, что решение о роспуске парламента – это внутреннее решение Украины, которое "направлено на то, чтобы ускорить политические процессы в стране".

"Все украинцы ожидают обновления политической элиты, обновления государственных органов власти, и поэтому внеочередные выборы призваны, чтобы скорее обновилась Верховная Рада и состав Кабинета министров. Чтобы мы имели все эти органы, настроенные на серьезные изменения, и работали, как единая команда. Это разделяет МВФ, потому что это то, что нужно для успешного сотрудничества", – отметил Данилюк.

При этом секретарь СНБУ высказал мнение, что Украина может получить транш Международного валютного фонда (МВФ) уже после завершения досрочных парламентских выборов и формирования правительства, это не является проблемой.

"Я думаю, что это будет уже после парламентских выборов и формирования правительства. Смотрите, транш важен, но он важен прежде всего для Национального банка, который пополняет золотовалютные резервы. Сейчас на этом этапе важно, чтобы правительство выполняло свои обязательства, как внутренние – по бюджету, так и внешние", – сказал Данилюк, отметив, что для этого важно продолжать сотрудничество с МВФ.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил члена своей команды бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сегодня, 28 мая.

Напомним, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

В СМИ в среду появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, однако в представительстве МВФ заявили, что эксперты Фонда продолжают свои встречи с властями, хотя решение Зеленского о роспуске Рады и последовавшее затем заявление об отставке премьера действительно создало проблему для работы миссии.

23 мая директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129362
 
 
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 Топ комментарии
 
Каким боком секретарь СНБО к МВФ и экономике? Для этого премьер-министр есть.
Все смешалось в доме Облонских...
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Голобородько по телевизору говорил другое
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Ты не смотрел, а избиратели зели смотрели и приняли это за предвыборную программу🤣🤣🤣 Бабушка беня сказал, шо дефолт это добре, ну как минимум ему
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Каким боком секретарь СНБО к МВФ и экономике? Для этого премьер-министр есть.
Все смешалось в доме Облонских...
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а ты попробуй первести абривиатуру СНБО
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А ты попробуй узнать какой у нас государственный строй и кто за шо отвечает
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без бабла-нам звиздец! вот таким боком мы к МВФ)
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Голобородько по телевизору говорил другое
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я не смотрел голобородько, но тут или мвф или дефолт....
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Ты не смотрел, а избиратели зели смотрели и приняли это за предвыборную программу🤣🤣🤣 Бабушка беня сказал, шо дефолт это добре, ну как минимум ему
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Гроссмейстер уже на отставку прошение написал. Теперь он разве что два месяца только за протирание штанов зарплпату получать будет.
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От этого факта у других полномочий не прибавится. Шото я не помню шоб Пастор лез в дела премьера, у секретаря СНБО другие задачи, тем более в воюещей стране
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Безусловно это не его компетенция, он всего лишь озвучил позиции и шаги следущего правительства по сотрудничеству с МВФ, и работой над новой программой.
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Каким боком он к правительству? Такое впечатление, шо в команде зели говорит тот кто первый до микрофона добежал и у всех есть своё мнение на все вопросы. Его назначили на очень ответственный пост и пускай гутарит по линии своих обязанностей и ответственности. Пускай про Нептун отчитывается, а не с жопоболью вспоминает про свой бывший пост при папередниках. Экономический блок не в его компетенции, крапка.
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Блин, что тяжело понять, что он обозначил лишь общую концепцию будущих шагов, а не самостоятельно работает в продвижении этих вопросов? И он имеет на это полное право, поскольку так, или иначе его ведомству по ряду вопросов с КабМином сотрудничать придётся. Это совместная командная стратегия.
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Канеш тяжело понять. Он озвучивает свое мнение вне компетенции занимаемого поста. В колхозе мнение тракториста по вопросам надоев не интересно. У нас война, если шо, и где брать гроши на неё не его забота.
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бреше, не вірю я йому, для них головне - швидко вибори состряпать,щоб завести більшість своїх і зробити ручний парламент, який зможе приймати і закон про референдум, і дефолти і все ,що бєня скаже.а про оновлений апарат і еліти - смішно, риги- це оновлення?
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БизнесЦензорНовостиФинансыДанилюк анонсировал новую программу сотрудничества с МВФ
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