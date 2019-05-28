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 Нацкомиссия установила "зеленые тарифы" для солнечных станций партнера ICU Пасенюка

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), установила "зеленый" тариф на уровне 15,03 евроцента за 1 кВт/ч для станции ООО "Гринэн" мощностью 14,57 МВт (Вознесенский р-н, Николаевская обл.) и станции ООО "Тавр Энерго" мощностью 13 МВт (Вознесенский р-н, Николаевская обл.), а также для четырех введенных в апреле-мае 2019 года промышленных СЭС.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник, 28 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Срок действия установленных тарифов – до 1 января 2030 года.

Главе VR Capital Group Ричарду Дейтцу через кипрскую компанию Reteria Investments Limited принадлежит ООО "Тавр Энерго", а также через Wiltan Enterprises Limited принадлежат ООО "Санвин 12" и "Санвин 14", которые ввели в 2019 году СЭС на 15,6 МВт и 13 МВт в Кировоградской области.

ООО "Гринэн" принадлежит кипрской компании Nicken Holdings LTD, которая до 2019 года принадлежала учредителям инвесткомпании ICU Макару Пасенюку и Константину Стеценко.

По данным юркомпании Sayenko Kharenko, которая выступала юридическим советником компании VR Capital Group (США) по покупке у ICU 50% Nicken Holdings LTD, последняя владеет 11 украинскими проектными компаниями, которые строят 11 солнечных электростанций в Николаевской области суммарной мощностью около 127 МВт.

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НКРЭКУ также установила тариф для станция ООО "Одгрин" мощностью 7,5 МВт (Вознесенский р-н, Николаевская обл.). Компания принадлежит учредителям инвесткомпании ICU Макару Пасенюку и Константину Стеценко.

Согласно решению комиссии, тариф также установлен для станции ООО "Грин Электра 1" мощностью 12,35 МВт (Гайворонский р-н, Кировоградская обл.). Конечным бенефициаром "Грин Электра 1" является почетный президент Ассоциации газодобывающих компаний Украины Даниил Майданик.

Получила тариф станция ООО "АСД Лекс" мощностью 9,92 МВт (Вышгородский р-н, Киевская обл.). Конечным бенефициаром является основатель экспертно-аналитического центра "Оптима" и член Совета НБУ в 2014-2015 годах Виталий Ломакович и Владимир Бабьяк.

Тариф установлен и для станции ООО "Днепр Энерго" мощностью 9,36 МВт (Солонянский р-н, Днепропетровская обл.). Владельцем является Олег Гезь, которому ранее принадлежало 16% ООО "Алло Солар".

Как сообщалось, VR Capital совместно с ICU построили СЭС на 64 МВт под Каменец-Подольским (Хмельницкая область). Они также завершают проект СЭС на 35 МВт в Херсонской области.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129361
 
 
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