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 McDonald's может внедрить технологии искусственного интеллекта в Украине

Компания McDonald's рассматривает возможность внедрения технологий искусственного интеллекта Dynamic Yield в Украине.

Об этом сообщила генеральный директор Mcdonald's Ukraine Юлия Бадритдинова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"Компания McDonald's приобрела компанию Dynamic Yield, которая работает с искусственным интеллектом и обеспечивает интуитивные решения. Технологию используют уже в первых ресторанах Америки, а дальше будет в других странах и в Украине тоже", - сказала Бадритдинова.

Однако точная дата начала использования этой технологии в Украине еще не известна.

Как сообщается, McDonald's будет использовать эту технологию принятия решений, чтобы обеспечить еще более индивидуальный подход к клиенту, меняя меню Drive Thru в зависимости от времени суток, погоды, текущего трафика в ресторане и актуальных пунктов меню.

"Если вы заезжаете в ресторан в 11 утра, то у вас будет сформировано меню, которое люди обычно выбирают здесь в 11 утра. Если в это время пошел дождь, то вам подскажут взять кофе", - прокомментировала Бадритдинова.

Технология принятия решений также может мгновенно предлагать и показывать дополнительные элементы для заказа клиента на основе их текущего выбора.

McDonald's приобрела компанию Dynamic Yield (Израиль), лидера в области технологий персонализации и логики принятия решений, 25 марта 2019 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129358
 
 
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