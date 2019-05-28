[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.16 29.13
 Финансы
  798  3
Все про:госдолг (342) Минфин (1098) ОВГЗ (207) облигации (552)

 Спрос на гривневые облигации госзайма упал до минимума за последние месяцы (обновлено)

Продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на аукционах во вторник, 28 мая, упали до рекордно низкого для последних месяцев уровня в 1,23 млрд грн из-за чего Минфину пришлось повысить ставку самых коротких трехмесячных бумаг до 18% с 17,89% годовых неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов по итогам аукциона по размещению ценных бумаг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, спрос на трехмесячные ОВГЗ упал в 14 раз – до 46,5 млн грн (по номиналу), а на длинные, двухлетние, ранее популярные среди нерезидентов – в 16 раз, до 29 млн грн.

В то же время спрос на шести- и двенадцатимесячные бумаги увеличился в 1,6-1,7 раза, соответственно до 500 млн грн и 836,8 млн грн.

Что касается валютных бумаг, то основной объем размещения ($73,86 млн) обеспечили ОВГЗ с возможностью досрочного погашения, на которые традиционно был лишь один покупатель.

Продажи восьмимесячных и 17-месячных долларовых бумаг составили соответственно $13,2 млн и $3,9 млн, а ставки по ним остались на уровне 7,25% годовых.

Как отмечает агентство, ожидаемого ранее притока нерезидентов в связи с запуском "линка" с депозитарием Clearstream во вторник не произошло, так как эта новость померкла на фоне комментариев экс-совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского о целесообразности дефолта.

На этом фоне снижение стоимости украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов во вторник составило до 1% и даже несколько более по самым длинным бумагам, так как в понедельник на рынке США и Великобритании был банковский выходной. Однако к концу дня бумаги отыграли часть падения, потеряв за день в цене до 0,4%

Гривня во вторник, по словам участников рынка, также подешевела до 26,5075 грн/$ с 26,345 грн/$ в предыдущий рабочий день.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129357
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну так, дефолт-с обещан - не до долгосрочных вкладов в гривне-то.
 показать весь комментарий
 
при ставке 7,25% годовых долларовых бумаг - дефолт не за горами!
 показать весь комментарий
 
Эпоха процветания ближее и ближее?
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансыСпрос на гривневые облигации госзайма упал до минимума за последние месяцы (обновлено)
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Администрация_Президента Волкер Курт ВР выборы Данилюк Александр Зеленский Киев Россия Саакашвили
 
 
 
 
 
 вверх