 Земля на склонах Днепра под новым мостом Кличко оказалась в аренде под застройку. ФОТО

Об этом свидетельствуют данные кадастровой карты Украины и Единого госреестра прав на недвижимое имущество, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Так, у ПАО "Строительные технологии" в аренде находится 0,75 га, у ООО "Этрекс" – 0,76 га.

В частности, два участка 0,14 га и 0,61 га по ул. Владимирский спуск, 4 до 2025-2026 годов находятся в аренде у ПАО "Строительные технологии".

При этом на участке 0,61 га установлены опоры "моста Кличко". В целом, строительство этого мостового перехода стало возможным благодаря договору, который в марте 2018 года заказчик строительства моста КП "Инженерный центр" КГГА подписал с предприятием "Строительные технологии".

Согласно этому договору, частное предприятие дает согласие на проведение работ на арендованном им участке. А коммунальное предприятие в свою очередь обязалось "в случае необходимости оказывать необходимое содействие землепользователю" в развитии проекта на арендованном участке.

Кроме того, здесь упоминается договор еще с одним коммунальным предприятием – "Киевское инвестиционное агентство", которое является заказчиком строительства канатной дороги, станция которой разместится на этом же арендованном участке.

Аренда этих 0,61 га под строительство общественных зданий была возобновлена ​​"Строительными технологиями" через суд в 2017 году. На некоторых фотографиях проекта "моста Кличко" можно увидеть помещения, которые планируют построить на этой земле.

Кроме того, в аренде ООО "Этрекс" до 2028-2029 годов находятся участки площадью 0,22 га, 0,45 га по ул. Владимирский спуск, 4 и 6, а также 0,09 га в Центральном парке культуры и отдыха. Эти участки фирма получила в аренду в 2003-2004 годах под строительство административного здания, гостиницы и развлекательного комплекса.

В 2013 году "Этрекс" получил градостроительные условия и ограничения на строительство развлекательного комплекса на участке 0,09 га в парке. В августе 2018 года фирма получила экспертный отчет по этому проекту, предусматривающий возведение двухэтажного здания площадью 530 кв. м.

Разрабатывало проект ООО "СК "Аскон", которое в 2017 году выиграло тендер на 1,03 млн грн на разработку рабочей документации на реконструкцию парка "Владимирская горка", которую проводит компания "Спецавто-Строй", которая строит также мостовой переход между парками "Крещатый" и "Владимирская горка".

В отношении двух других участков "Этрекса", то по участку 0,22 га по ул. Владимирский спуск, 4 Окружной админсуд Киева в 2015 году обязал Департамент градостроительства КГГА рассмотреть заявление арендатора о выдаче градостроительных условий и ограничений для застройки участка развлекательным комплексом.

Что касается участка 0,45 га по ул. Владимирский спуск, 6, то фирма получила все необходимые документы для строительства, однако не смогла получить разрешение ГАСК. На этом участке расположены здания-склады общей площадью 393 кв м, владельцем которых с 2002 года является фирма "Этрекс".

При этом девелоперская компания DeVision Дмитрия Буряка давно разработала проект застройки на своих арендованных участках. Однако, в связи со строительством моста и канатной дороги реализация проекта в таком виде невозможна.

ПАО "Строительные технологии" также является владельцем офисного центра по ул. Владимирский спуск, 4-В. Здание находится в ипотеке в "Ощадбанке".

У одной из компаний, конечным совладельцем которой является Дмитрий Буряк, ГПУ через суд забрала по аренде 147 га возле с. Плюты Обуховского района. А еще по одной фирмы с орбиты Буряка прокуратуре Киева не удалось взыскать 17 млн ​​грн ущерба за уничтожение газона на 100 гектарах на 23 км Столичного шоссе в Голосеевском районе столицы.

Дмитрий Буряк в 2013 году вошел в Координационный комитет по подготовке и проведению в Украине финала чемпионата Европы 2015 года по баскетболу. Как сообщал Forbes, компания United Basketball Investment (UBI), которой владели структуры Дмитрия Буряка и Игоря Коломойского, планировала построить арены во Львове, Днепре и Одессе. Однако, впоследствии партнеры разошлись.

Как сообщалось, пешеходно-велосипедный мостовой переход между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" мэр Киева Виталий Кличко открыл 26 мая несмотря на то, что он не введен в эксплуатацию. Сметная стоимость строительства этого моста пока достигла 419,96 млн грн.

При этом его строительство ведется с нарушениями законодательства. В частности, вопреки Генплану Киева, в пределах двух парков-памятников садово-паркового искусства ("Крещатый" и "Владимирская Горка") на территории природно-заповедного фонда.

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